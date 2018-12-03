الكرملين ينفي كل ادعاءات الرئيس الأوكراني بشأن حادث كيرتش
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الكرملين ينفي كل ادعاءات الرئيس الأوكراني بشأن حادث كيرتش

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العرب اليوم - الكرملين ينفي كل ادعاءات الرئيس الأوكراني بشأن حادث كيرتش

رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو
روسيا_ العرب اليوم

نفى الكرملين قطعيا ادعاءات رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو، حول نية روسيا الاستيلاء على ممر إلى مدينتي ماريوبول وبرديانسك، وأكد أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يخطط لإجراء اتصالات معه.

وردا على سؤال حول اتهام بوروشينكو لروسيا بالسعي للاستيلاء على أراضي أوكرانيا، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف اليوم الاثنين: إنه "كلام سخيف تماما، ومحاولة أخرى لإثارة التوتر. من الواضح أن مثل هذه المحاولات ستستمر مع الأسف كلما اقترب موعد الانتخابات في أوكرانيا. روسيا لم تصادر أي شيء ولم تضع أي ممرات. إنه اتهام لا أساس له من الصحة على الإطلاق".

وحول رفض الرئيس الروسي الرد على اتصالات بوروشينكو لإجراء محادثة هاتفية، أعلن بيسكوف:" في الواقع، بعد وقوع الحادث (مع السفن الأوكرانية في البحر الأسود) لم تكن هناك أي محادثة، في الوقت الحالي، وفي الأيام القادمة، ليست هناك خطط لمثل هذه المحادثة".

وردا على إعلان وزير البنية التحتية في أوكرانيا، أن روسيا تمنع مرور السفن الأوكرانية من وإلى مينائي ماريوبول وبرديانسك الأوكرانيين، قال الناطق باسم الكرملين: "لا، بالطبع. هناك إجراء محدد للإخطار الفني..، لذلك لا توجد قيود. هناك ملاحة دولية مكثفة في المنطقة المذكورة".

وبشأن ضرورة اجتماع رباعية النورماندي (روسيا، أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا) الآن، أوضح بيسكوف أن "صيغة مجموعة النورماندي تتعامل مع تنفيذ اتفاقيات مينسك الخاصة بالنزاع في منطقة دونباس. أما الاستفزاز من الجانب الأوكراني في مضيق كيرتش فليس له صلة باتفاقات مينسك".

نقلًا عن ار تي روسي

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الكرملين ينفي كل ادعاءات الرئيس الأوكراني بشأن حادث كيرتش الكرملين ينفي كل ادعاءات الرئيس الأوكراني بشأن حادث كيرتش



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الكرملين ينفي كل ادعاءات الرئيس الأوكراني بشأن حادث كيرتش الكرملين ينفي كل ادعاءات الرئيس الأوكراني بشأن حادث كيرتش



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