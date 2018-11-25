القنصلية اللبنانية بجدة تحتفل بعيد الاستقلال75

تحت ظلال شجرة الأرز وصوت فيروز الحالم وأغنية "راجع راجع لبنان" احتفلت قنصلية لبنان العامة في جدة بالعيد الخامس والسبعين لاستقلال لبنان بحضور مدير عام فرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة السفير جمال بالخيور ومدير المراسم السفير سامي عبد الله ومدير عام فرع وزارة الإعلام وليد بافقيه، وعدد من القناصل العامين والفخريين المعتمدين في جدة، بالإضافة إلى مسؤولين رسميين، وعدد من كبار رجال الأعمال السعوديين واللبنانيين، وحشد من أبناء الجالية والإعلام، وحضور شرفي للأميرة دعاء بنت محمد بن محمود عزت.

بدأ حفل الاستقلال باستقبال القنصل العام اللبناني علي قرانوح وعقليته مروه سوبرا للضيوف، حيث شهدت مراسيم الاحتفال وجود أكثر من ٦٥٠ شخصية جسدت علاقات التميّز بين السعودية ولبنان الشقيق.

بعد السلام الوطني اللبناني والسلام الملكي السعودي ألقى قنصل عام لبنان علـي قرانوح كلمة نوّه فيها بالعلاقات المتميزه بين البلدين والشعبين الشقيقين، لافتاً إلى أنها علاقات تاريخية كانت فيه المملكة بقياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود أكبر داعم للبنان.

وشكر القنصل قرانوح كافة من حضر لمشاركة لبنان وشعبها اليوم الوطني ٧٥، مشيراً إلى أن الأمة العربية ستظل وحدة متكاتفة ومتضامنة في المحبة والسلام، ثم دعا القنصل العام السفير جمال بالخيور والقناصل إلى المنصة الرئيسية للمشاركة بقطع "كيكة" الاحتفال التي رسم عليها العلم اللبناني وشجرة الأرز.

وقد شهد الحفل عروضاً فولكلورية للدبكة اللبنانية وإلقاء قصائد وطنية عن الاستقلال وعزف أغاني تراثية وطنية.