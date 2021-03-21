اختطاف سفينة عراقية من المياه الإقليمية الإيرانية والخاطفون يطلبون فدية
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اختطاف سفينة عراقية من المياه الإقليمية الإيرانية والخاطفون يطلبون فدية

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العرب اليوم - اختطاف سفينة عراقية من المياه الإقليمية الإيرانية والخاطفون يطلبون فدية

اختطاف سفينة عراقية
بغداد - العرب اليوم

اختطاف سفينة عراقية من المياه الإقليمية الإيرانية والخاطفون يطلبون فدية

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اختطاف سفينة عراقية من المياه الإقليمية الإيرانية والخاطفون يطلبون فدية اختطاف سفينة عراقية من المياه الإقليمية الإيرانية والخاطفون يطلبون فدية



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