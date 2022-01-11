اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين على مدخل مدينه رام الله الشمالي

أفادت مراسلتنا باندلاع مواجهات، اليوم الثلاثاء، بين فلسطينيين وعناصر من الجيش الإسرائيلي على مدخل مدينه رام الله الشمالي، في الضفة الغربية وأوضحت مراسلتنا بأن المواجهات بدأت بعد وقفة لطلاب جامعة "بيرزيت" ضد حملة الاعتقالات التي طالت عددا من الطلبة مؤخرا".