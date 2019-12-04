مؤتمر صحفي للأمين العام لحلف الناتو

أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرج، أن قمة الحلف في لندن اتخذت قرارا لمواصلة الحوار مع روسيا، وأن هناك توافقا على ضرورة إشراك الصين في اتفاقات الحد من انتشار الأسلحة.

وقال ستولتنبيرج، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في ختام قمة الحلف في لندن: "متماسكون بسياسة الردع والدفاع القويين، مع استمرار الانفتاح على الحوار الشامل مع روسيا. إننا نؤمن، أنا والناتو، بالحوار، وهناك الحادة إليه لكي تكون ثمة شفافية ولمنع حوادث خطيرة".

وشدد ستولتنبيرج على أن الناتو يحتاج إلى علاقات أفضل مع روسيا، إلا أنه أضاف: "اتخذنا قرارا لرفع جاهزية قواتنا لمواجهة التهديدات من اي جهة وفي أي وقت".