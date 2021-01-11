مجلس النواب الأمريكي سيناقش الأربعاء عزل الرئيس ترامب

قال ئيس الللجنة النتظيمية بمجلس النواب إن المجلس سيناقش يوم الأربعاء مسائلة وعزل الرئيس الحالي دونالد ترامب من منصبه قبل تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم في الـ20 من يناير