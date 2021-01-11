فيديو يفضح 6 أعضاء جمهوريين خلال اقتحام الكونغرس

رغم الأجواء المتوترة التي صاحبت اقتحام أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمبنى الكونغرس خلال جلسة التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية، إلا أن 6 أعضاء جمهوريين تصرفوا بشكل غريب جدا.ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق رفض 6 أعضاء جمهوريين في مجلس النواب ارتداء الكمامات رغم تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وخلال الفيديو، اقتربت النائبة الديمقراطية ليزا بلانت روتشستر من ولاية ديلاوير من مجموعة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، خلال وجودهم داخل غرفة آمنة حيث تجمع المشرعون أثناء فوضى اقتحام الكونغرس، وطالبتهم بارتداء الكمامات.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن الأعضاء الجمهوريين هم نائبة جورجيا مارغوري تيلور غرين ونائب أوكلاهوما ماركواين مولين ونائب أريزونا آندي بيغز ونائب بنسلفانيا سكوت بيري ونائب تكساس مايكل كلاود ونائب كاليفورنيا دوغ لامالفا.

وقالت روتشستر للشبكة الأميركية: "كنت قلقة للغاية من تجمعنا بهذا العدد داخل غرفة واحدة. حاولت الشروع في إقناع الناس بارتداء الكمامات".وأضافت "شعرت بخيبة أمل من أولئك الذين لم يقبلوا ارتداء الكمامات".من جانبها، ردت نائبة جورجيا في بيان قائلة إنها "شخص بالغ يتمتع بصحة جيدة وقد جاءت نتيجة اختبارها لكورونا سلبية في البيت الأبيض هذا الأسبوع فقط" وأضافت "لا تعتقد أنه يجب إجبار الأميركيين الأصحاء على تكميم أنفسهم بكمامة. نعود إلى طبيعتها".والجمعة، حذر مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد من أن أحداث الشغب في الكابيتول، الأربعاء الماضي، سيكون لها عواقب على الصحة العامة مع تفشي فيروس كورونا في البلاد.وقال ريدفيلد: "أعتقد ما حدث في الكابيتول بهذه الأعداد وبدون ارتداء الكمامات سيكون له عواقب وخيمة".