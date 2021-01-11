الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعلن ترشيح ويليام بيرنز لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية
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الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعلن ترشيح ويليام بيرنز لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية

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العرب اليوم - الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعلن ترشيح ويليام بيرنز لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
واشنطن _ العرب اليوم

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعلن ترشيح ويليام بيرنز لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعلن ترشيح ويليام بيرنز لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعلن ترشيح ويليام بيرنز لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية



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