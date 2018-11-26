طائرة صينية تنتهك منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية

أعلنت هيئة الأركان المشتركة لقوات كوريا الجنوبية -اليوم الاثنين- أن طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي للشطر الجنوبي بدون إخطار ثلاث مرات اليوم .

وقالت الهيئة - في بيان اليوم - إن القوات الجوية للشطر الجنوبي أرسلت 10 طائرات مقاتلة لتتبع الطائرة الصينية ولتوجيه رسالة تحذير لها ما أدى هروب الطائرة الصينية متجهة إلى جزيرة إيو.

يذكر أنه في وقت سابق من اليوم, استدعت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الملحق العسكري في السفارة الصينية لدى سول لتقديم احتجاج رسمي .