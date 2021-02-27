وزير خارجية العراق يعلن أن بغداد لن تسمح باستغلال التطورات الأخيرة لتخريب علاقاتها مع طهران

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال لقائه نظيره الإيراني محمد جواد ظريف أن بغداد لن تسمح باستغلال التطورات الأخيرة في أراضيها بهدف تخريب العلاقات بين الدولتين.