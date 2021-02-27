وزیر الخارجية العراقي يتوجه إلى طهران بعد الضربة الأمريكية على سوريا

أفاد مراسلنا اليوم السبت، بأن وزیر الخارجية العراقي فؤاد حسين توجه إلى طهران بعد يوم من ضربة أمريكية على فصائل عراقية مدعومة من إيران في سوريا وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية العراقي يصل طهران اليوم ويلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف ومسؤولين سياسيين آخرين وذكر التلفزيون الإيراني أن حسين سيلتقي في طهران مسؤولين سياسيين وأمنيين وسيبحث التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.