الدفاع الروسية تُعلن مقتل 550 عسكريا أوكرانيا وتدمير أكثر من 160 موقعا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 550 عسكريا أوكرنيا على محاور القتال وتدمير أكثر من 160 موقع تمركز لقوات كييف ومعداتها.

وقال الفريق إيجور كوناشينكوف، في إيجاز صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه تم القضاء على 25 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك، علاوة على تدمير مركبتين.

ولفت إلى مقتل 120 عسكريا أوكرانيا، وتدمير 4 عربات قتالية مدرعة ومدفع ذاتي الحركة على محور كراسني ليمان، فضلا عن مقتل 350 عسكريا أوكرانيا وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين و4 مركبات و3 مدافع هاوتزر، جراء ضربات جوية على محور دونيتسك.

وتابع أن طيران العملياتي والتكتيكي، كبد القوات الأوكرانية هزيمة معقدة ، حيث بلغت خسائره 45 قتيلا وجريحا وعربيتي مشاة قتاليتين و3 مركبات على محوري جنوب دونيتسك و زاباروجيا.