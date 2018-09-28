طائرة ركاب تسقط في المحيط الهادئ خلال هبوطها بواحدة من جزر مايكرونيزيا

فى مفارقة غريبة، تحطمت طائرة فى المحيد الهادئ، بعدما تجاوزت مدرجاً على جزيرة بحوالى 150 متراً، حيث كان من المقرر الهبوط فى دولة ميكرونيزيا صباح اليوم، الجمعة، قبل سفرها إلى غينيا الجديدة ونجا جميع طاقم ركاب الطائرة 47، ولكن غمرت الطائرة بالكامل فى مياه البحيرة.
وأنقذ السكان المحليون، الذين وصلوا إلى مكان الطائرة، عن طريق قوارب صيد صغيرة، الركاب الذين فروا من الطائرة وكانوا يقفون على أجنحتها، وفقا لموقع الديلى ميل.
وأفادت جريدة الديلى ميل البريطانية بأنه نجا 47 شخصاً كانوا على متن الطائرة، منهم 36 مسافراً، بالإضافة إلى 11 من طاقمها، ولكن تم غمر الطائرة بالكامل وأصيب راكب واحد فقط بجروح.
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أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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