طائرة ركاب تسقط في المحيط الهادئ خلال هبوطها بواحدة من جزر مايكرونيزيا

فى مفارقة غريبة، تحطمت طائرة فى المحيد الهادئ، بعدما تجاوزت مدرجاً على جزيرة بحوالى 150 متراً، حيث كان من المقرر الهبوط فى دولة ميكرونيزيا صباح اليوم، الجمعة، قبل سفرها إلى غينيا الجديدة ونجا جميع طاقم ركاب الطائرة 47، ولكن غمرت الطائرة بالكامل فى مياه البحيرة.

وأنقذ السكان المحليون، الذين وصلوا إلى مكان الطائرة، عن طريق قوارب صيد صغيرة، الركاب الذين فروا من الطائرة وكانوا يقفون على أجنحتها، وفقا لموقع الديلى ميل.

وأفادت جريدة الديلى ميل البريطانية بأنه نجا 47 شخصاً كانوا على متن الطائرة، منهم 36 مسافراً، بالإضافة إلى 11 من طاقمها، ولكن تم غمر الطائرة بالكامل وأصيب راكب واحد فقط بجروح.