ولي العهد السعودي يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بذكرى استقلال بلاده

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس شوكت ميرضيايوف رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.