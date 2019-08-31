رئيس وزراء إثيوبيا يزور إسرائيل

أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، سيصل غدا الأحد إلى إسرائيل في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته أمس الجمعة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيستقبل نظيره الإثيوبي فور وصوله.