بوروشينكو يوقع على قانون وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون مع روسيا

وقع الرئيس الأوكراني، بيتر بوروشينكو، اليوم الإثنين، على قانون وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون مع روسيا اعتبارا من 1 نيسان/أبريل من العام المقبل.

نقلًا عن سبوتنيك