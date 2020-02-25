تعرف علي أول تعليق من إسرائيل على وفاة مبارك

نعى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية، صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ92 عاماً.

وقال نتنياهو، عبر صفحته الرسمية على «تويتر»: «باسم الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، أود أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، كان الرئيس مبارك صديقا شخصيا لي وزعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل».

وتابع: «قد التقيت به مرات عديدة وأخذت انطباعا شديدا عن التزامه بهذا السلام، سنواصل المضي قدما على هذا الطريق المشترك، أود أن أتقدم بالتعازي إلى الرئيس السيسي وإلى أسرة مبارك وإلى الشعب المصري».