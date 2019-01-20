وزير خارجية البحرين يؤكد إدراك أهمية التحالفات والتعاون لضمان الأمن الغذائي العربي

أكد وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على إدراك أهمية التحالفات والتعاون لضمان الأمن الغذائي العربي وأهمية تفعيل العمل العربي بين جميع القطاعات الحيوية للتصدّي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس شعوبنا وأكبرها التطرف والحروب