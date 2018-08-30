باكستان والبحرين تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية



اتفقت باكستان ومملكة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة اليوم بنظيره الباكستاني شاه محمود قريشي.

وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات كما اتفقا على بذل جهود مشتركة لتنشيط العلاقات الاقتصادية بين باكستان ومملكة البحرين لرفع حجم التبادل التجاري من 310 مليون دولار إلى مليار دولار.