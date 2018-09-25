منظمة التعاون الإسلامي تهنئ المالديف بنجاح الانتخابات الرئاسية

أكدت منظمة التعاون الإسلامي , أن عملية الاقتراع في جمهورية المالديف يوم 23 سبتمبر الجري , اتسمت بالتنظيم المحكم , وتمت في أجواء آمنة وهادئة , مارس فيها أبناء شعب المالديف حقهم الانتخابي بكل هدوء وأمان.

وكان فريق من المنظمة قد تلقى دعوة من لجنة الانتخابات في المالديف، من أجل مراقبة الانتخابات الرئاسية في المالديف , وتمكن الفريق من مراقبة مختلف النشاطات خلال يوم الاقتراع في العاصمة ماليه.

من جانبه أعرب معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , عن ارتياحه إزاء الأجواء الهادئة والآمنة التي مرت فيها الانتخابات , مهنئاً الشعب والسلطات في المالديف على ما تحلّوا به من روح الالتزام بالمسار والقيم الديمقراطية.