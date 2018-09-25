منظمة التعاون الإسلامي تهنئ المالديف بنجاح الانتخابات الرئاسية

أكدت منظمة التعاون الإسلامي , أن عملية الاقتراع في جمهورية المالديف يوم 23 سبتمبر الجري , اتسمت بالتنظيم المحكم , وتمت في أجواء آمنة وهادئة , مارس فيها أبناء شعب المالديف حقهم الانتخابي بكل هدوء وأمان.
وكان فريق من المنظمة قد تلقى دعوة من لجنة الانتخابات في المالديف، من أجل مراقبة الانتخابات الرئاسية في المالديف , وتمكن الفريق من مراقبة مختلف النشاطات خلال يوم الاقتراع في العاصمة ماليه.
من جانبه أعرب معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , عن ارتياحه إزاء الأجواء الهادئة والآمنة التي مرت فيها الانتخابات , مهنئاً الشعب والسلطات في المالديف على ما تحلّوا به من روح الالتزام بالمسار والقيم الديمقراطية.
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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