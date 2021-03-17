إصابة شخص في حادث طعن قرب كنيسة جنوبي فرنسا

كشفت وسائل إعلام فرنسية، الخميس، عن وقوع حادث طعن بالقرب من كنيسة بمدينة مونبليه جنوبي البلاد ووقع الحادث بجوار كنيسة سانت روش في مونبلييه وأسفر عن إصابة شخص بجروح بليغة.ووفق المصدر ذاته، فر الجاني من المكان، فيما لم تعلن شرطة المدينة بعد ما إن كانت الحادثة إرهابية أم جنائية