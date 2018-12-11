أكد اللفتنانت جنرال إريك سميث، التابع للفوج الثالث بقوات مشاة البحرية الأميركية "المارينز" اليوم /الثلاثاء مقتل خمسة عناصر كانوا قد فقدوا في حادث تصادم طائرتين تابعتين للقوات الأمريكية، قبالة الساحل الغربي لليابان، الأسبوع الماضي.

وأعلنت قوات مشاة البحرية الأمريكية - في بيان لها اليوم - انتهاء عمليات البحث والإنقاذ عن للعناصر الأمريكية .

وأضاف سميث أنه لم يتم العثور على بيانات رحلة إحدى الطائرتين المفقودتين من طراز (كيه سي- 130) أو مسجلات صوت قمرة القيادة الخاصة بها، الأمر الذي يجعل من السابق لأوانه الحديث عن استعادة حطام الطائرة.

وكانت طائرتان تابعتان لقوات مشاة البحرية الأمريكية قد فقدتا إثر اصطدامهما قبالة الساحل الغربي لليابان، أثناء القيام بتدريب روتيني لهما الأسبوع الماضي.

يذكر أن سفنا تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية وخفر السواحل اليابانية والجيش الأسترالي شاركت في عمليات البحث مباشرة عقب حادث الاصطدام.