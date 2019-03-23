رئيس وزراء العراقي يؤكد تنفيذ حزمة مشروعات مع مصر بمختلف المجالات

أكد رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى أن بلاده تتطلع إلى تنفيذ حزمة من المشروعات مع مصر في مختلف المجالات على رأسها التعاون في مجالات الإسكان والثقافة والتعليم والنقل، مبديا أمله فى تطور العلاقات بين البلدين إلى الأفضل دائما .

وقال عبد المهدى - خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية ظهر اليوم السبت - إن زيارته لمصر تعد الأولى له منذ توليه منصب رئاسة مجلس الوزراء العراقي ولها دلالاتها التي تنم على أهمية مصر في قلب قيادة وشعب العراق ، مشيدا بحفاوة الاستقبال التى حظى بها خلال زيارته إلى مصر ، وأبدى سعادته لوجود رغبة وإرادة مشتركة لقيادتى وشعبى البلدين للمضى قدما فى تعزيز العلاقات وتطويرها فى كافة المجالات.

وأضاف عبد المهدي أن المباحثات مع الرئيس السيسي تناولت سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات ونقلها إلى رحاب أوسع مع مصر ودول الجوار، مشددا على أن مصر هي الشقيقة الكبرى للعراق.

وأوضح أن العراق اليوم صديق لدول العالم ودول الجوار ولا يرغب تكرار الصراعات والمحاور السابقة، مشيرا إلى أن العمل وبذل الجهد أساس بقاء الشعوب والمحافظة عليها، وأضاف أن العراق واجه الإرهاب، مشددا على أن الإرهاب فكر ممنهج وليس منظمة ويجب القضاء عليه وتجفيف منابعه .

لفت إلى أن العراق انتقل عبر مراحل كثيرة حتى حقق الاستقرار ودحر الإرهاب واليوم يحاول أن يبني مع الدول الشقيقة لاعطاء رسائل طموحة للشعوب نحو مستقبل أفضل .