وزارة الخارجية العراقية تؤكد أت الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان يتعارض مع القانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية العراقية، أن دعوة الولايات المتحدة إلى الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، تتعارض مع القانون الدولي. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الصحاف - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ ....