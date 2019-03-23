عبد المهدي يؤكد أن التعامل مع مصر في مجال مواجهة التطرف سيكون وثيقا

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت، أن التعامل مع مصر في مجال مواجهة الإرهاب سيكون وثيقا، وذلك خلال لقاءه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال عبد المهدى خلال مؤتمر صحفي مع السيسي، عقب مباحثات رسمية بين الجانبين، وتابعته “كان برس”، إنه “توجد رغبة مشتركة لدى القيادتين المصرية والعراقية لتطوير العلاقات بين البلدين”، مشددا على أن “العراق يؤكد على الصداقة مع جميع دول الجوار ويضع العلاقات جانبا، والعراق اليوم صديق دول العالم”.

وتابع، أن “العمل وبذل الجهد هو الأساس من أجل الشعوب”، مبينا أن “

خاض معارك طويلة ضد الإرهاب واستطاع دحره، فالإرهاب ليس منظمة، وإنما فكرة يجب القضاء عليها من منابعها”.

واشار الى أن “التعامل مع مصر في مجال مواجهة الإرهاب سيكون وثيقا”.

وأوضح رئيس الوزراء أن زيارته الأولى إلى الخارج، وهي لمصر، لها دلالة: “وننتظر زيارة الرئيس السيسي العراق”، لافتا الى أنه “زرنا مصر بيد ممدودة، ونسعى إلى تطوير العلاقات التجارية للأفضل بين البلدين وأعلى كما هو قائم الآن”.

بدوره، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “حرص مصر على تعزيز العلاقات مع العراق فى كافة المجالات”، مرحبا بـ”زيارة رئيس الوزراء إلى مصر”.