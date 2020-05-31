إندونسيا تسجل 700 إصابة جديدة بكورونا و40 حالة وفاة

سجّلت إندونيسيا 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، ليرتفع عدد الإصابات إلى 26473.

وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجّلت 40 حالة وفاة بمرض (كوفيد-19)، لتصل عدد الوفيات إلى 1613، مشيرة إلى أن 7308 أشخاص تعافوا من إصابتهم بالمرض.