إندونسيا تسجل 700 إصابة جديدة بكورونا و40 حالة وفاة
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إندونسيا تسجل 700 إصابة جديدة بكورونا و40 حالة وفاة

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فيروس كورونا
جاكرتا - العرب اليوم

سجّلت إندونيسيا 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، ليرتفع عدد الإصابات إلى 26473.

وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجّلت 40 حالة وفاة بمرض (كوفيد-19)، لتصل عدد الوفيات إلى 1613، مشيرة إلى أن 7308 أشخاص تعافوا من إصابتهم بالمرض.

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إندونسيا تسجل 700 إصابة جديدة بكورونا و40 حالة وفاة إندونسيا تسجل 700 إصابة جديدة بكورونا و40 حالة وفاة



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