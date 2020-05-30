المغرب يسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 203.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى تسجيل 26 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7740 حالة.

وأوضحت أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد ارتفاع إلى 5377.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها المغرب بكل وطنية ومسؤولية.