باكستان تؤكد التزامها الثابت لدعم الاستقرار والسلام في أفغانستان‎

أكدت باكستان التزامها الثابت لدعم الاستقرار والسلام الدائم لدى جارتها أفغانستان لضمان الأمن والسلام في المنطقة وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري في بيان اليوم أن بلاده تؤيد نجاح عملية السلام والمصالحة الوطنية لإيجاد الحل السياسي للصراع في أفغانستان وأوضح إن البلدين اتفقا خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى أفغانستان على تعزيز الاتصالات رفيعة المستوى حول الأمور المتعلقة بالأمن والسلام وحذر من أن التصريحات السلبية من جانب بعض المسؤولين الأفغان تؤثر سلباً على عملية السلام الأفغانية، وكذلك على الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي.