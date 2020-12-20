مقتل 9 أشخاص في انفجار في أفغانستان

قتل 9 عناصر وأصيب 6 آخرون اليوم في انفجار وقع في ميدان "سبين كالاي" في منطقة الشرطة الخامسة بالعاصمة الأفغانية كابول وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية: إن نيران اشتعلت في ثلاث مركبات بالمنطقة بعد استهداف سيارة حاجي خان محمد وردك، عضو البرلمان عن كابول.