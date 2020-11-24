مقتل 14 شخصًا على الأقل في تفجيرين في ولاية باميان الأفغانية

قتل 14 شخصا على الأقل اليوم في انفجارين وقعا في ولاية باميان في وسط أفغانستان وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان أن انفجارين وقعا في سوق مما أدى إلى مقتل 13 مدنيا وشرطي وإصابة 45 شخصا بجروح, مشيرًا إلى أن رجال الأمن والإسعاف هرعوا إلى انتشال الضحايا وتطويق المكان لمباشرة التحقيق ولم تتبنّ أي جهة على الفور الانفجارين فيما نفت حركة طالبان أي مسؤولية لها.