باكستان تحتج على الانتهاكات الهندية لاتفاقية وقف إطلاق النار

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم دبلوماسياً رفيعاً من السفارة الهندية لدى إسلام آباد للاحتجاج على استمرار القوات الهندية في انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة مع باكستان وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار مجدداً في الثالث عشر من ديسمبر الجاري، وقصفت مناطق باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين بجروح وأضاف البيان أنه تم إبلاغ الدبلوماسي الهندي بأن إطلاق النار والقصف الاستفزازي عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير يعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين عام 2003م.