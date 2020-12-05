باكستان تجدد دعمها لعملية السلام الأفغانية

جددت باكستان دعمها لعملية السلام الأفغانية لضمان الأمن والسلام الدائم في أفغانستان على المدى البعيد، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الخارجية الباكستانية سهيل محمود خلال لقائه اليوم في مكتبه بإسلام آباد سفير أفغانستان لدى باكستان نجيب الله علي خيل وقال المسؤول الباكستاني : إن باكستان تأمل في أن تؤدي الجهود المبذولة لإنجاح عملية السلام الأفغانية إلى جلب السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها، موضحاً أن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الأخيرة إلى كابل تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان وأفغانستان.