باكستان تحتج على مقتل أحد مواطنيها بنيران هندية عبر الحدود

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم القائم بالأعمال بالسفارة الهندية لدى إسلام آباد غوراف أهلواليا للاحتجاج على مقتل مواطن باكستاني بنيران أطلقتها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أنه تم تسليم الدبلوماسي الهندي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، مضيفاً أن باكستان تدين مثل هذه الأعمال الاستفزازية، وتعدها انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين عام 2003م.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن القوات الهندية قصفت مناطق مأهولة بالسكان على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير في وقت متأخر من الليلة الماضية ما أدى إلى مقتل مدني باكستاني، مضيفاً أن القوات الباكستانية ردت بقوة على مصدر الهجوم.