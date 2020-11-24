باكستان تؤكد أنها لن تعترف بإسرائيل قبل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

أكدت باكستان اليوم مجدداً بأنها لن تعترف بإسرائيل كدولة ما لم يتم التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الباكستانية رداً على ما على وصفته بالتكهنات التي لا أساس لها بشأن إمكانية اعتراف باكستان بدولة إسرائيل.

وأضاف البيان أن موقف باكستان واضح منذ البداية ولا يوجد أي لبس فيه، حيث أوضح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قبل أيام بأن باكستان لن تعترف بإسرائيل ما لم يتم التوصل إلى تسوية عادلة لقضية فلسطين، وبشكل يرضي الشعب الفلسطيني وأكد أن باكستان تدعم بثبات حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، من أجل سلام عادل ودائم، وترى أنه من الضروري تطبيق حل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة، على أن يشمل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة قابلة للعيش على حدود ما قبل عام 1967م، وأن تكون القدس عاصمتها.