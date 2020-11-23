باكستان تستدعي السفير الهندي

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم دبلوماسياً هندياً كبيراً من السفارة الهندية لدى إسلام آباد للاحتجاج على عمليات القصف الأخيرة التي نفذتها القوات الهندية على مناطق حدودية باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، مما أدى إلى مقتل طفلة باكستانية وإصابة 11 مدنياً بجروح متفاوتة بينهم نساء وأطفال وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن إسلام آباد تدين بشدة استمرار القوات الهندية في استهداف المناطق المأهولة بالسكان على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الدبلوماسي الهندي بأن إطلاق النار والقصف الاستفزازي من جانب الهند يعدّ انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين في عام 2003م.