تظاهرة أمام السفارة الأميركية في عوكر رفضاً للتدخلات الأميركية

تتظاهر مجموعات من الحراك في هذه الأثناء أمام السفارة الاميركية في عوكر، رفضا للتدخلات الخارجية بشؤون لبنان، وأبرزها بحسب المتظاهرين التدخل الأميركي الأخير الذي عبر عنه السفير الأميركي الأسبق جيفري فيلتمان واعتراضا على الدور الأميركي الفاعل في تعميق الأزمة الاقتصادية اللبنانية.