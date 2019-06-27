شرطة الاحتلال تبلغ لجنة الإعمار في المسجد الأقصى ضرورة إزالة كافة المظلات التي تخفف عن المصلين أشعة الشمس وتبلغهم أيضا بمنع إدخال أي مواد أو عدة للجنة الإعمار إلا في حال إزالة السجاد من مصلى باب الرحمة.