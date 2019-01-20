المرعبي يؤكد أن انعقاد القمة في بيروت تأكيد على دور لبنان المحوري

دعا الوزير والنائب السابق طلال المرعبي الى "صحوة ضمير عند البعض من المسؤولين من اجل انقاذ الوطن، والعمل على اطلاق سراح التشكيلة الحكومية التي سئم المواطنون من طول انتظارها ومن حالة الشلل والجمود في كل المرافق الحياتية، واهمها الاوضاع الاقتصادية المتردية".

كلام المرعبي جاء خلال استقباله فاعليات وشخصيات وهيئات شعبية في دارته في عكار. واشار الى "الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري للوصول الى حكومة قوية ومتماسكة، ولكن يواجه بمزيد من العراقيل وافتعال العقد".

ورحب المرعبي بـ "انعقاد القمة الاقتصادية التنموية في بيروت، وهو تأكيد على دور لبنان المحوري". وقال: "كنا نتمنى ان يكون التمثيل العربي على مستوى قادة الدول العربية". املين في ان "يعطي انعقادها في لبنان دفعا ايجابيا للبلد".