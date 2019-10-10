قال الرئيس الأوكرانين فولوديمير زيلينسكين إنه لا يريد الإفصاح عن محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأن هذا لن يحقق أي نتيجة إيجابية، قائلًا في كلمة بثها التليفزيون الأوكراني، اليوم:" "ما الذي سيؤدي إليه إطلاق محادثاتي مع بوتين؟ هل سينتج عنها اجتماعات جديدة؟ لا. أعتقد أنها ستنتهي نتيجة لهذه الخطوةن هل أريد تأمين مثل هذه النتيجة وليس لدي أي إمكانية أخرى لإعادة المحتجزين لدينا، بينما يوجد الكثير منهم على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبية، في روسيا وفي القرم؟ .. لن أنشر أي شيء لأنني أعلم أن هذا سيضر بمواصلة عودة الأشخاص ووضع حد إلى الحرب، وفقًا لما ذكرته شبكة "سبوتنيك" الروسية.

وأكّد الزعيم الأوكراني أنه ليس مستعدًا لإطلاق أي من محادثاته مع زعماء العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان بوتين وزيلينسكي قد تحدثا عبر الهاتف في يوليو وأوائل سبتمبر، وناقشوا الإفراج عن الأشخاص المحتجزين.

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