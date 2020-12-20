43 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 43 مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم.