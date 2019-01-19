وصل ممثل رئيس الجزائر عبد العزيز بو تفليقة رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح، الى مطار بيروت الدولي لحضور القمة العربية الإقتصادية التنموية، وكان في استقباله رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.