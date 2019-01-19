الحريري التقى مسؤولين في مؤسسة التمويل الدولية

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قبل ظهر اليوم في "بيت الوسط" المديرة التنفيذية للعمليات في مؤسسة التمويل الدولية ستيفاني فون فريدبورغ على رأس وفد، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الحكومة اللبنانية ومؤسسة التمويل الدولية في العديد من المجالات ومساعدة المؤسسات اللبنانية لاطلاق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.