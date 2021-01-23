وكالة تكشف آراء الأميركيين بشأن محاكمة ترامب وإدانته عبر مجلس الشيوخ

كشف استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن أغلبية بسيطة من الأمريكيين تؤيد ضرورة إدانة مجلس الشيوخ الرئيس السابق دونالد ترامب بالتحريض على العصيان ومنعه من تولي مناصب عامة.

وأظهر استطلاع الرأي العام الذي أجرته وكالة "رويترز" يومي الأربعاء والخميس أن 51 في المئة من الأمريكيين يعتقدون أنه يجب إدانة ترامب بالتحريض على اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشار الاستطلاع أن نحو 37 في المئة من الأمريكيين اعتبر أنه يجب عدم إدانة ترامب، بينما تعذر 12% إعطاء جواب واضح على السؤال المطروح.

وعند سؤالهم عن المستقبل السياسي للرئيس الجمهوري السابق، قال 55 في المئة إنه يجب عدم السماح لترامب بشغل منصب عن طريق الانتخابات مرة أخرى بينما قال 34 في المئة إنه ينبغي السماح له بالقيام بذلك وقال 11 في المئة إنهم غير متأكدين.

وإذا صوت مجلس الشيوخ لإدانة ترامب سيكون من الضروري إجراء تصويت ثان لمنعه من تولي المنصب مرة أخرى.

وأظهر الاستطلاع انقسام الردود بشكل شبه كامل على أسس حزبية، حيث يقول تسعة من كل عشرة ديمقراطيين إنه يجب إدانة ترامب ومنعه من تولي المنصب مرة أخرى.

وتعهدت بيلوسي باتخاذ إجراءات بشأن محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ. لافتة إلى أنه دعا أنصاره إلى الخروج على القانون وساعدهم على الوصول إلى مبنى الكابيتول وإحداث الفوضى"