مقتل أربعة أشخاص خلال شجار وقع في أحد أحياء روما

لقي 4 أشخاص حتفهم إثر تعرضهم لإطلاق نار خلال شجار وقع قرب أحد المباني السكنية التابعة لبلدية مونتي جيبرتو بشمال شرق العاصمة الإيطالية روما وأفادت مصادرنا أن رجلا قام بإطلاق النار على المواطنين قرب مدخل أحد المقاهي، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص، بينهم 3 نساء، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.