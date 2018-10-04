مُسلّحان يقتلان خمسينية في البصرة بعد إطلاق أعيرة نارية عليها

أقدم مُسلّحان اثنان على قتل امرأة خمسينية في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق.

وقال مصدر أمني مسؤول أن مسلحين اثنين ألقيا امرأة تدعى "س، أ" من سكان شط العرب من عجلة وأطلقا عليها النيران في منطقة حي الجهاد مما أسفر عن اصابتها بجروح بليغة.

وأفادت اللجنة الأمنية في قضاء الزبير غرب البصرة، بتعرض أمرأة في الخمسين من عمرها إلى طلقات نارية عدة من سلاح المسدس داخل محل لها في مركز القضاء، من قبل مجهولين.

وقال رئيس اللجنة مهدي ريكان في بيان إن المرأة تعرضت طلقات نارية من سلاح مسدس أطلقها نحوها شخصان يستقلان مركبة صالون من دون لوحات في منطقة الشمال ولاذا بالفرار إلى مكان مجهول، مشيرًا إلى أنه تم نقلها إلى مستشفى الصدر التعليمي لإسعاف حالتها الصحية الحرجة .

و حضرت الشرطة المحلية والأدلة الجنائية الى موقع الحادث وفتحت تحقيقًا في الواقعة وجمع المعلومات من الشهود لغرض التوصل للفاعلين وملاحقتهم .

وأكّد مصدر طبي مسؤول أن المرأة قد فارت الحياة في المستشفى لشدة الجروح.