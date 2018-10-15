إيران لن تعلق على قضية خاشقجي الآن

قالت إيران إنها ستنتظر لحين معرفة الحقائق في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي " نفضل الانتظار لحين الكشف عن المزيد من التفاصيل والحقائق... ما زال الوقت مبكرا جدا للتعليق".