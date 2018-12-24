قوات الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طالبين من بيتونيا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طالبين من بلدة بيتونيا، غرب رام الله.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المدراس في بيتونيا، وشرعت باستفزاز الطلبة، واعتقلت اثنين منهما.

من جانبها، أكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، أن أطفال فلسطين يمتلكون إرادة قوية تمكنهم من الصمود في وجه الاحتلال وجيشه، الذي يعمل على إرهابهم بالاعتقال والاعتداءات المتكررة، وحرمانهم من التعليم وسلب حقوقهم.

جاء ذلك خلال جولة قامت بها المحافظ غنام، يرافقها رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة، ومدير مديرية التربية والتعليم في المحافظة باسم عريقات، صباح اليوم، لتفقد مدرستي بنات بيتونيا الأساسية، والكروم الشمالية، عقب تعرض طلبتهما للاعتداء والتنكيل من قبل قوات الاحتلال.

وطالبت غنام، المجتمع الدولي، بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الطفولة الفلسطينية، مشددة على حق أطفال فلسطين بالعيش بحرية وكرامة وفقا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأكدت أن الاحتلال لن ينجح في كسر إرادة اطفالنا، ولفتت إلى أن الاحتلال يحاول دائما تعطيل المسيرة التعليمية في فلسطين، بهدف تجهيل طلابنا، لكن أطفال فلسطين وأسرهم والمؤسسة التعليمية سيبقون جميعا شوكة في حلق المحتل، وسيواصلون الطريق حتى نيل كامل حقوقنا المسلوبة.

من جانبه، قال رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة، إن قوات الاحتلال تقتحم البلدة لليوم الثاني على التوالي، وتتعمد استفزاز الطلبة ومطاردتهم واعتقالهم.