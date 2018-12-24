قوات الاحتلال يعتقل موظفًا من الأقصى بعد الاعتداء عليه

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، موظف الأوقاف الاسلامية أشرف الشرباتي من المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه بالضرب، واقتادته الى أحد مراكزها خارج المسجد للتحقيق معه.

وكانت قوات الاحتلال سلّمت يوم أمس حارس المسجد الأقصى خليل ترهوني أمر استدعاء للتحقيق معه صباح اليوم الاثنين.

كما جدّدت مجموعات من سوائب المستوطنين صباح اليوم اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الاقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.