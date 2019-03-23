قال القائد العام لـ"قوات سورية الديمقراطية" مظلوم عبدي، "نحن فخورون بما أنجزناه وإنقاذ 5 ملايين شخص في شمال وشرق سورية من كل المكونات، وتحرير 52 ألف كلم مربع من الأراضي".

وبين أن 11 ألف من "قسد" قتلوا في المعارك بالإضافة إلى إصابة 21 ألف آخرين، إلى جانب الضحايا المدنيين الذين كانوا هدفا للإرهاب.

وقدم شكره للتحالف الدولي على دعمه لقوات سورية الديمقراطية، معلنا البدء بمرحلة جديدة من الحرب على داعش بهدف القضاء الكامل على الوجود العسكري السري للتنظيم.