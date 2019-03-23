أعلنت قوات سورية الديمقراطية يوم السبت 23 مارس 2019 تحقيق النصر الكامل والنهائي على تنظيم "داعش" في آخر معاقله في الباغوز عند الحدود السورية العراقية شمال شرقي سورية.

وقال المتحدث باسم قوات سورية الديمقراطية، كينو غابرييل في بداية مراسم إعلان النصر: "نجتمع اليوم بمناسبة تحقيق النصر الكامل والنهائي على تنظيم داعش وهزيمته وإنهاء خلافته المزعومة".وأضاف كينو غابرييل أن هزيمة تنظيم "داعش" في آخر معاقله في الباغوز بدعم من قوات التحالف الدولي.